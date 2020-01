Eriksen come Sneijder? Possibile prima volta a San Siro contro il Milan. L’esordio…

I tifosi dell’Inter dovranno pazientare un altro po’ ma nella giornata di lunedì è atteso lo sbarco di Christian Eriksen a Milano: il fantasista danese del Tottenham sosterrà le visite mediche di rito e porrà la propria firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino al 2024.

Eriksen si metterà subito a disposizione di Conte e si aggregherà al resto della squadra. Difficile immaginarlo in campo mercoledì sera a San Siro contro la Fiorentina nel quarto di finale di Coppa Italia, plausibile invece che l’esordio in maglia nerazzurra avvenga alla Dacia Arena contro l’Udinese domenica 2 febbraio.

E la prima a San Siro? Eriksen potrebbe esordire davanti ai propri tifosi proprio in occasione del derby di Milano in programma 7 giorni dopo. Una prima volta sicuramente indimenticabile, con i tifosi dell’Inter che potranno ammirare il fantasista danese in azione proprio contro i rivali di sempre. C’è già un precedente in casa nerazzurra che sicuramente fa ben sperare: anche Sneijder si presentò a San Siro in un derby, con Mourinho che decise di mandarlo subito in campo un giorno dopo il suo arrivo a Milano. L’olandese risultò essere uno dei migliori in campo, il derby fu vinto nettamente 0-4 e a fine stagione fu… Triplete.

