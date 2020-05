Social – Eriksen, che voglia di tornare a giocare: “A qualcun altro manca tutto questo?”

A Christian Eriksen mancano il campo e le partite di calcio, in attesa di capire se – eventualmente – questi manchino anche agli italiani e in che misura. In ogni caso, il centrocampista dell’Inter – che proprio in questi giorni, esattamente come i suoi compagni nerazzurri e i suoi colleghi delle altre squadre, ha ricominciato ad allenarsi individualmente – ha deciso di condividere un messaggio nostalgico, a tal proposito, sul proprio profilo Instagram.

Scrive infatti Eriksen: “A qualcun altro manca questo?”, riferendosi, appunto, al calcio, alle partite di calcio. Immaginabile come al calciatore danese interessi che il campionato possa riprendere al più presto, anche per ritrovare la continuità di apparizioni e prestazioni che nelle sue prime settimane nerazzurre gli è mancata. Una volontà, la sua, che spinge nella stessa direzione del resto del sistema calcio: sospinto, quest’ultimo, da motivazioni diverse.

