Eriksen spettatore non pagante. I quotidiani in coro: “Un fantasma a San Siro”

Nella sconfitta casalinga dell’Inter contro il Bologna, sono tante le note negative che non hanno funzionato. Una di queste è sicuramente Christian Eriksen, autore di una prestazione deludente sotto tutti i punti di vista. Il trequartista ex Tottenham ha faticato dal primo fino all’ultimo minuto della sua partita, quando è stato sostituito da Sanchez. I quotidiani sono tutti d’accordo nell’evidenziare la brutta prestazione di ieri sera.

Ecco il confronto tra i voti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4: Braccato da Schouten, smarrisce l’ispirazione. I compagni non gli danno corda, lui fa poco per meritarsela. Eriksen o non Eriksen? Amleto di Danimarca.

CORRIERE DELLO SPORT 5: Schouten lo segue ovunque e lui deve arretrare per cercare palloni giocabili. Quasi mai nel vivo, si limita a calciare i piazzati e delude parecchio. Se gioca così, difficile giustificare il passaggio al 3-4-1-2

TUTTOSPORT 4,5: Resta il dubbio se a cancellarlo dalla partita sia la marcatura di Schouten oppure se ci sarebbe riuscito pure senza aiuti. Agli atti resta un filtrante per Martinez e poi il nulla.

PASSIONEINTER 4,5: Peggiore in campo per distacco. Si vede poco nel gioco nerazzurro e nelle rare occasioni in cui ha il pallone tra i piedi non illumina come dovrebbe fare, ma sbaglia spesso scelta ed esecuzione.

