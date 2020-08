Eriksen suona la carica: “Finale? Stavolta voglia vincerla! I tifosi ci mancano”

Poco più di 365 giorni dopo Christian Eriksen tornerà a giocarsi una finale europea. Lo scorso anno era la Champions League con la maglia del Tottenham, venerdì sera invece sarà di Europa League contro la maglia dell’Inter. Se contro il Liverpool non è certamente andata bene, il danese ha tutta la voglia di prendersi una sua personale rivincita, come ha dichiarato al Podcast dell’Inter: “Siamo in finale e vogliamo vincere ancora dopo aver vinto molte partite. La finale con il Liverpool di Champions è stata emozionante, ma perderla non è stato bello. Voglio che quest’anno sia diverso, è il mio obiettivo”.

Sulla mancanza dei tifosi: “Ci mancano, è diverso giocare senza di loro. Quando ci sono si sente l’atmosfera che creano. Bolla? E’ tutto diverso dal solito, non si fa altro che mangiare, dormire ed allenarsi”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<