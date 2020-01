Eriksen tentato dal progetto Inter: le ultime sulla trattativa per il danese

C’è soprattutto il progetto dei nerazzurri tra gli interessi più importanti legati al profilo di Christian Eriksen. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l’Inter sarebbe costantemente al lavoro per l’assalto al danese del Tottenham. Tra i punti di forza della Beneamata la possibilità di inserire il classe ’92 al centro del progetto internazionale creato dal club che altre big come Paris Saint Germain e Real Madrid non potrebbero garantire.

20 milioni sul piatto per l’acquisto del giocatore, con uno stipendio vicino ai 9-10 milioni per un giocatore destinato a spostare gli equilibri in Serie A. L’Inter lavora sodo per regalare ad Antonio Conte il suo primo rinforzo di gennaio anche se l’operazione sembrerebbe fattibile soprattutto per l’estate, quando Eriksen lascerà a zero il Tottenham e le grandi d’Europa saranno pronte ad accelerare per acquistare il calciatore senza nessun indennizzo nei confronti degli Spurs.

