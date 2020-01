Eriksen titolare in FA Cup: 90′ con il Tottenham nonostante i rumors di mercato

Di nuovo titolare, nonostante le insistenti voci di mercato che lo avvicinano sempre più all’Inter di Antonio Conte. Anche contro il Middlesbrough, Josè Mourinho ha scelto di schierare dall’inizio Christian Eriksen nel match di FA Cup vinto grazie ai sigilli di Lo Celso e Lamela, in gol nel corso del primo tempo prima della rete di Saville, l’unica per il Boro.

Diverse azioni partite proprio dai piedi del danese e più di una chance fallita nel corso del match disputato in contemporanea rispetto alla gara dell’Inter contro il Cagliari. Il tutto mentre a pochi minuti dalla sfida dei nerazzurri, l’amministratore delegato della Beneamata ha parlato soprattutto di mercato. Il danese resta costantemente nel mirino della dirigenza interista, pronta a garantire i rinforzi giusti ad Antonio Conte per il girone di ritorno. Intanto Eriksen continua a collezionare minuti con gli Spurs, in attesa dell’assalto firmato Marotta ed Ausilio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!