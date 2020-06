GdS – Eriksen il cuore del nuovo triangolo dell’Inter: va affinata l’intesa con la Lu-La

Per capovolgere una sensazione, un giudizio nei confronti su un calciatore, possono anche bastare semplicemente due minuti. Come dimostrato da Christian Eriksen, andato in gol dopo appena 120″ nel match di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli, i giudizi affrettati non sono mai del tutto veritieri. Al trequartista danese bastava infatti lavorare insieme alla squadra per rimettersi in sesto dal punto di vista fisico, ma soprattutto dare la possibilità ad Antonio Conte di conoscere a fondo le proprie caratteristiche.

Così, il tecnico leccese gli ha cucito addosso un triangolo offensivo che sembra fatto apposta per lui. Da trequartista, alle spalle di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez (o Sanchez), Eriksen è il cuore pulsante del nuovo modo di attaccare dei nerazzurri. Una squadra meno verticale rispetto a prima, che perde qualche incursione dei vecchi interni di centrocampo, ma che passa sempre dalla sua qualità. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, il paradosso è che l’ex Tottenham ha cambiato il proprio status in una sola partita da ‘problema tattico per Conte’ a calciatore centrale all’interno del gioco nerazzurro.

Eriksen sabato sera contro il Napoli ha maneggiato in totale 62 palloni, ha segnato la rete e sfiorato più volte il raddoppio, fermato sempre da un Ospina straordinario. Ma né Lukaku né Lautaro sono tra i cinque giocatori che hanno ricevuto di più i suoi passaggi. Per questo motivo, per trasformare la Lu-La in un triangolo a tutti gli effetti, servirà la piena sintonia tra i due reparti.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!