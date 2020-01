Eriksson non pone limiti alla Lazio: “Campionato memorabile: questa squadra è da scudetto”

Ha scritto la storia con la Lazio, contribuendo ad arricchire il palmares del club tra scudetti e coppe, in Italia e in Europa. Sven-Goran Eriksson, intervistato da Lalaziosiamonoi.it, ha parlato del momento che stanno vivendo i biancocelesti di Simone Inzaghi, protagonisti in campionato ad un passo dalla vetta. Non un’utopia lo scudetto secondo l’ex allenatore: “La Lazio sta facendo un campionato memorabile. Sta lassù con le grandi, assieme a Juventus e Inter. Tutto ciò è bellissimo”.

“Per quello che sta dimostrando adesso – ha continuato Eriksson – questa squadra è da scudetto. Conosco bene la classifica. La Lazio è a 3 punti dalla Juventus e dall’Inter: quindi perché non crederci? Penso che questa sia una situazione molto positiva anche per la Serie A, almeno la Juve non viaggia a 10 punti di distacco dalle altre. Così è tutto più interessante, e la Lazio è lì”. Queste le dichiarazioni dell’ex tecnico dei biancocelesti Sven-Goran Eriksson. Cammino importante quello dei ragazzi di Inzaghi fin qui, ad un passo dalle regine del campionato.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!