Eriksson: “Scudetto? Mi auguro la Lazio possa insidiare Inter e Juventus. Serie A sta tornando grande”

Se nelle ultime settimane la corsa a due per lo scudetto tra Inter e Juventus è stata resa ancor più avvincente, merito è anche della Lazio di Simone Inzaghi che si trova a pochissime lunghezze da entrambe le formazioni e che un pensierino per il titolo – sebbene gli obiettivi stagionali siano di gran lunga diversi – lo sta pur facendo. Intervistato sulle pagine del Corriere dello Sport, l’ex allenatore biancoceleste Sven Goran Eriksson ha lasciato intendere che rispetto a nerazzurri e bianconeri, probabilmente in questo momento la Lazio è ancora un gradino più in basso. Alcuni estratti delle sue parole:

Il vero scudetto di Inzaghi è la Champions o la Lazio si può inserire tra Juve e Inter?

“Questa è una bella domanda, ma non dovrebbe porla a me, seguo poco per poterle rispondere. Mi auguro di sì, spero che la Lazio possa inserirsi, ma già arrivare alla qualificazione Champions sarebbe un grande obiettivo. La Champions rappresenta l’élite del calcio europeo, fa guadagnare tanti soldi al club, sarebbe importantissimo poterci arrivare per continuare a crescere. Dopo, magari, si potrà arrivare a lottare per lo scudetto”.

Il campionato italiano sta tornando a essere divertente e contendibile. Che ne pensa?

“Ho visto la Lazio più volte, l’Inter una volta, le ultime partite di Napoli e Juve. Penso si stia tornando ad alti livelli. Negli anni Novanta il calcio italiano rappresentava il top in Europa e nel mondo. Ora la Premier esprime l’espressione migliore, ma la Serie A si trova sulla strada giusta”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!