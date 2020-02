GdS – Il lampo di Eriksen per tornare dinamite: l’Inter all’assalto della vittoria

L’entusiasmo portato all’Inter dall’arrivo di Christian Eriksen, sembra aver nascosto per un attimo quei problemi avuti dai nerazzurri nel mese di gennaio in cui, dopo il successo esterno sul Napoli, ha ottenuto solamente tre pareggi. Grazie alla vittoria sulla Fiorentina ed il passaggio alla semifinale di Coppa Italia, i nerazzurri hanno ritrovato anche in campo quella serenità necessaria per sbloccarsi e lasciarsi alle spalle la sindrome da pareggite.

E stasera, per continuare nel processo di crescita e tornare ad essere dinamite, servirà il lampo geniale di Christian Eriksen. Il trequartista danese, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe giocare anche da trequartista nel modulo già schierato da Antonio Conte contro la Fiorentina. Anche se, stando alle parole dello stesso tecnico sia nel post partita di Coppa Italia che nella conferenza di ieri, la posizione del danese dovrebbe essere quella di interno di centrocampo.

