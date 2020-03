Ernesto Pellegrini: “Avrei voluto Dybala all’Inter. Adoro Milinkovic-Savic”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini ha detto la sua sulla situazione attuale, che offre una Serie A ferma per l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni, con un giudizio anche sul percorso della ‘sua’ Inter fino ad oggi.

Iniziativa benefica – «Ritengo doveroso, da imprenditore, essere d’aiuto alla comunità in un momento di difficoltà. Ho fatto preparare 30mila pasti, che la mia società porterà a domicilio ad anziani, che non possono muoversi da casa per la quarantena, nei comuni lombardi. Questo mi rende felice, perché riesco a dare un po’ di sollievo a persone in difficoltà. Io sono figlio di contadini, ho conosciuto le difficoltà della guerra, della fame. Ma ho conosciuto anche il valore della solidarietà».

Come concludere il campionato – «Difficile scegliere, ma penso che un campionato così non si possa assegnare con la classifica attuale. Non perché la Juventus non lo meriti, perché è la più forte anche quest’anno, ma non è giusto per Inter e Lazio che ancora possono giocarsi delle chance. Oggi, però, bisogna pensare più alla salute che allo sport».

Classifica – «Se rispetta i valori in campo? Devo dire di sì. La Juve ha dimostrato nei due scontri diretti di essere superiore all’Inter, anche se la squadra di Conte nell’ultima sfida ha giocato un ottimo primo tempo. Mi piace molto Dybala, lo avrei voluto tanto all’Inter».

Bilancio di Conte – «È largamente positivo. Non c’è dubbio che sia un leader, un trascinatore, uno che conosce molto i giovani e cura i particolari, sia in campo che fuori. Era l’allenatore che serviva all’Inter, diamogli tempo e farà grandi cose».

Chi vorrebbe all’Inter – «Milinkovic-Savic, ne parlerò con Lotito (ride, ndr)».

