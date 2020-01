ESCLUSIVA – Cavani imprigionato. Ci prova il Barça, ma il Psg: “30 miloni”. Anche l’Atletico si tira indietro

Una prigione dorata quella che, con ogni probabilità, tratterrà Edinson Cavani a Parigi per almeno altri 6 mesi. L’attaccante uruguaiano, frenato in questa stagione da alcuni problemi muscolari oltre che dall’agguerrita concorrenza nel reparto avanzato, nonostante ami il Psg ed i suoi tifosi ha valutato la possibilità di lasciare il club francese in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, ovvero questa estate. Almeno per ora però, ogni discorso per lui sembra essere rimandato.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com infatti, oltre all’insistente e prolungato tentativo dell’Atletico Madrid delle ultime settimane, su di lui è piombato il Barcellona, visto l’infortunio occorso a Suarez. Alcuni dirigenti catalani infatti sono entrati in contatto con l’entourage del giocatore che ha dato la propria disponibilità al trasferimento, salvo essere frenati dalle richieste del club: 30 milioni nonostante il rischio di perderlo a zero fra qualche mese. Il Psg infatti preferisce perderci a livello economico piuttosto che “regalarlo” alle dirette avversarie in Champions. Sia i blaugrana che i Colchoneros sono dunque frenati proprio dall’altra richiesta fatta per averlo ed ora l’ipotesi permanenza è la più probabile per lui.

Per l’estate il discorso è diverso: oltre all’Atletico Madrid si sono interessati Chelsea e Manchester United. Anche l’Inter qualche colloquio informale lo ha avuto visti i buoni rapporti con l’entourage, ma i nerazzurri si interesserebbero a lui solamente nel caso di qualche partenza eccellente che, allo stato attuale, appare più che mai improbabile.

Daniele Najjar

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!