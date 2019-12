ESPN – Furia Vidal! Escluso dal ‘Clasico’ abbandona il campo d’allenamento. Addio più vicino?

Uomo caldo di mercato, Arturo Vidal non ha mai nascosto la sua voglia di lasciare il Barcellona nel caso non riuscisse a trovare maggiore spazio tra le rotazioni di Valverde. Il giocatore però, sembra ora essere arrivato al culmine della sopportazione. Come riportato da ESPN Spagna, il centrocampista avrebbe abbandonato il campo di allenamento dove si stava svolgendo la rifinitura in vista del Clasico, dopo aver saputo dell’intenzione di Ernesto Valverde di lasciarlo in panchina per il grande match del Camp Nou.

Come riporta la testata, alcuni giocatori avrebbero provato a farlo recedere dal suo intento, ma Vidal sarebbe stato irremovibile. Ovviamente questo scenario alimenta ancora di più la possibilità di un’addio del giocatore, con l’Inter di Antonio Conte in prima fila ad aspettarlo, nonostante il Barcellona lo voglia vendere soltanto a giugno.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!