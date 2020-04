ESPN – PSG, Leonardo spinge per il riscatto ma Icardi dice no: priorità al ritorno in Italia

Emergono novità importanti relative alla posizione ed al futuro di Mauro Icardi con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato infatti da ESPN, i parigini sarebbero pronti ad assicurarsi l’attaccante argentino a titolo definitivo, versando così i 70 milioni di euro nelle casse dell’Inter per il riscatto. Futuro tutt’altro che scritto secondo il giocatore che non sembrerebbe convinto in merito alla permanenza in Francia, tra le fila del PSG.

Il club si è detto ottimista in merito all’acquisto del giocatore, considerato come sostituto ideale di Edinson Cavani, protagonista di numerose voci che lo vedono protagonista di un addio a fine stagione. Icardi avrebbe comunicato al PSG di voler tornare in Italia e di preferire la Serie A come destinazione futura, snobbando di fatto il club di Leonardo. Situazione ancora in bilico dunque tra Maurito ed il Paris Saint-Germain: l’argentino è pronto a rifiutare la nuova avventura in Francia, il tutto mentre i parigini avrebbero già scelto di investire 70 milioni per il suo cartellino.

