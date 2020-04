ESports, al via la PES 2020 European Friendly Cup: c’è anche l’Inter!

E’ un’Inter che, in attesa di tornare a entusiasmare il proprio pubblico dal vivo, continua a stare vicina ai propri tifosi in maniera virtuale. Dopo le sfide settimanali in cui ha recentemente colmato le domeniche senza Serie A infatti, il club nerazzurro scenderà in campo a partire da oggi contro le altre grandi d’Europa. Come riportato sul sito ufficiale della società meneghina, prende il via la PES 2020 European Friendly Cup, un torneo organizzato dal Galatasaray a cui parteciperanno, oltre appunto all’Inter, anche Barcellona, Juventus, Manchester United, Arsenal, Celtic, Monaco, Schalke 04, Göztepe.

Il torneo occuperà tutta la settimana, con due gironi da 5 squadre che si affronteranno in sfide 2 contro 2. A difendere i colori di Inter | QLASH ci sarà il Pro Player Luigi “kirito_yuuki_00” Loffredo in coppia con Alberto “diegoforlan997” Nobile, scelto dall’Inter al draft della eSerie A TIM.

Da oggi fino a sabato 18, l’Inter sarà impegnata in due partite giornaliere (andata e ritorno) per le qualificazioni alle finali. Nel Girone B dovrà darsi battaglia con Barcellona, Galatasaray, Manchester United e Göztepe. Il 21 e il 22 aprile saranno poi previste le fasi finali del torneo, alle quali accederanno le prime due classificate dei gironi: Il 21 la prima del Girone A si sfiderà con la seconda classificata del Girone B e viceversa, mentre il 22 è in programma la finalissima.

Tutti gli appassionati nerazzurri potranno seguire le partite di Inter | QLASH nella PES 2020 European Friendly Cup sul canale Youtube ufficiale dell’Inter, con la trasmissione integrale degli incontri. Sui canali social del club poi ogni giorno saranno visibili gli highlights delle partite. Di seguito il calendario degli impegni della settimana:

15 aprile

Inter | QLASH – Göztepe

Barcellona – Inter | QLASH

16 aprile

Inter | QLASH – Galatasaray

Manchester United – Inter | QLASH

17 aprile

Göztepe – Inter | QLASH

Inter | QLASH – Barcellona

18 aprile

Galatasaray – Inter | QLASH

Inter | QLASH – Manchester United

