ESports – L’Inter lancia il torneo su Clash Royale: ecco come iscriversi. In palio premi nerazzurri

Noia da quarantena per il Coronavirus? Nessun problema, grazie all’iniziativa videoludica lanciata dalla società nerazzurra: l’eSports dell’Inter, il team INTERQLASH, ha organizzato un torneo sul gioco per smartphone Clash Royale, con premi a tinte nerazzurre assicurati. Un ottimo modo per riaffermare la necessità di rimanere a casa, dando la possibilità di divertirsi.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo della società nerazzurra su Twitter, dove sono state spiegate le modalità d’iscrizione. Si tratta di una procedura molto semplice, con pochi passaggi da effettuare:

L’iscrizione è libera e gratuita; basta cliccare qui: www.discord.gg/qlash-clashroyale .

. Ci saranno 4 mini tornei, più una fase finale; in palio la Black Membership dell’Inter per i due finalisti, con il vincitore che riceverà anche l’esclusiva maglia ufficiale della team eSports nerazzurro.

Queste, infine, sono le date e gli orari del torneo:

1° torneo : martedì 17 marzo alle 18.00

: martedì 17 marzo alle 18.00 2° torneo : venerdì 20 marzo alle 21.00

: venerdì 20 marzo alle 21.00 3° torneo : lunedì 23 marzo alle 12.00

: lunedì 23 marzo alle 12.00 4° torneo : giovedì 26 marzo alle 21.00

: giovedì 26 marzo alle 21.00 Finali: sabato 28 marzo alle 16.00.

Buon divertimento, buona fortuna e, soprattutto, giocate restando a casa!

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!