GdS – Esposito, anno da favola: dal debutto in Primavera alla rete in Serie A

Un esordio migliore dal primo minuto in Serie A con la maglia dell’Inter, Sebastiano Esposito proprio non poteva immaginarselo. Non solo una buona prestazione complessiva in cui ha fatto vedere un passo in avanti sotto il profilo della maturità e delle scelte rispetto alle scorse apparizioni, ma anche la prima gioia arrivata dal dischetto grazie alla gentile concessione dell’amico e collega di reparto Romelu Lukaku. Il classe 2002 sembra essere un predestinato: solo il 18 dicembre dello scorso anno esordiva in Primavera con una doppietta nel 6-2 rifilato al Palermo e nel giro di 12 mesi è riuscito a scalare incredibilmente posizioni sino ad arrivare in prima squadra.

Uno dei tanti ingredienti del suo successo è sicuramente la famiglia, che nel frattempo – come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport – si è già trasferita nella sua Castellammare per festeggiare il Natale, e qui la tradizione va sempre rispettata e onorata. Ancora travolti dal terremoto emotivo delle ultime ore, papà Agostino e mamma Flavia si sono messi in viaggio come sempre insieme ai quattro figli per tornare a casa, lì dove tutto è cominciato e dove papà è stato calciatore prima e allenatore poi.

