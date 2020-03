Esposito ed il primo gol in A: “L’emozione più bella della mia vita. Conte? Vuol vincere sempre”

Dopo la bella intervista concessa ai canali ufficiali dell’Inter in un interessantissimo Q&A, l’attaccante dei nerazzurri Sebastiano Esposito ha parlato anche ai microfoni de Gli Autogol, in diretta su Instagram. L’attaccante della Beneamata ha toccato diversi temi nella sua chiacchierata, spaziando dal rapporto con Conte alle sfide legate al fantacalcio.

CONTE – “Sono alla mia prima esperienza in Serie A e non posso fare paragoni, è vero, ma credo che il mister abbia contribuito ad alzare il livello dell’Inter. E’ uno che vuole vincere sempre e ci fa lavorare sempre con tanta intensità. Si è mai arrabbiato con me? Si, è ovvio, anche perché stiamo a contatto tutti i giorni. Onestamente, non so se c’è qualcuno con cui non si sia mai arrabbiato il mister”

INFANZIA – “Quando ero piccolo non riuscivo a stare senza pallone, pensavo sempre a divertirmi. Ero bravo, ma non spetta a me giudicarmi. Credo però che i calciatori siano dei privilegiati perché per lavoro fanno quello che hanno sempre sognato. Il mio idolo è sempre stato Totti: quando giocava di prima mi impressionava”

ESORDIO E GOL – “La prima convocazione non me l’aspettavo: ero in treno verso Cesenatico per le qualificazioni all’Europeo della nostra Nazionale quando ho ricevuto la telefonata, non potevo crederci. L’esordio resta un’emozione fantastica, ma il primo gol in Serie A è l’emozione più grande della mia vita. Spero tanto di provarne altre. Il rigore contro il Borussia? Ero contento per l’esordio e sì, abbastanza anche per essermelo procurato”

SOCIAL – “Mi scrivono tante ragazze ma ricevo tanti messaggi per il fantacalcio perché qualcuno magari ha scommesso su di me. All’asta ho stipulato un patto con tutti: Esposito l’avrei preso io, ma al costo di 1 credito”

