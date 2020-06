GdS – Esposito attende un’occasione, ma può accontentarsi di un primato: è l’attaccante più acquistato al Fantacalcio

Se per il mercato reale bisogna attendere ancora un paio di mesi o poco più, per ora ci si può sbizzarrire con un’ultima, atipica, asta del fantacalcio. Svariati fantallenatori, infatti, hanno approfittato di questo estemporaneo finale di stagione per fare qualche modifica alle proprie rose: dai risultati di queste operazioni, sorprende il primato di un nerazzurro… e non è né Lukaku né Lautaro.

La zona di competenza è la medesima, ma la data di nascita recita “2 luglio 2002“: Sebastiano Esposito, a sorpresa, è l’attaccante più acquistato dai fantallenatori di Magic, il Fantacalcio de La Gazzetta dello Sport. L’esigua valutazione, la giovane età e, perché no, la grinta agonistica hanno convinto in molti a puntare su di lui, come alternativa di lusso ai titolarissimi.

In porta, inoltre, notiamo altri nerazzurri: Handanovic è il più acquistato tra i pali, seguito da Padelli e Berni per questioni di strategia. Inoltre, il più voluto tra i difensori è Marash Kumbulla, obiettivo di mercato dell’Inter. La stagione si avvicina sempre più, il Fantacalcio segue a ruota: Esposito ripagherà la fiducia?

