Esposito: il futuro (nerazzurro) è tuo. C’è il patto con l’Inter per il rinnovo a giugno

Sebastiano Esposito, 17 anni e un futuro tutto da scrivere e colorare, per ora, di nerazzurro. Il giovane attaccante della Beneamata si sta ritagliando uno spazio importante in questa stagione, oltre che sul campo, guadagnandosi stima e rispetto di tutto il gruppo e l’ambiente Inter. Fattori determinanti per la crescita di un ragazzo, soprattutto se sei il secondo marcatore più giovane della storia interista, oltre che uno dei cinquanta prospetti più interessanti a livello europeo.

L’Inter ha totale fiducia in Sebastiano Esposito e crede nell’attaccante classe 2002. Ci punta Conte, che lo ha schierato titolare accanto a Lukaku nell’ultima stagione, ci punta la dirigenza nerazzurra che ha già preso decisioni forti sul suo futuro. A dimostrare questa tesi sono i tre no che Marotta ha dato a gennaio. L’Inter infatti ha rifiutato tutte le richieste arrivate nell’ultima finestra di mercato: ci hanno provato in Italia, Parma e Spal su tutte, ma anche all’estero con un club inglese che ha chiesto il prestito.

Niente da fare però, Marotta e Ausilio hanno alzato il muro. Stando a quanto riporta Calciomercato.com inoltre, con l’entourage di Esposito c’è già il patto per il rinnovo in estate, quando compirà i 18 anni. L’idea sarebbe quella di un prolungamento di contratto della durata di cinque anni e di un ingaggio ritoccato.

Un rinnovo che sarebbe altamente meritato pensando a quanto offerto fin’ora dal baby nerazzurro, un rinnovo per ribadire la fiducia nel giovane attaccante e per blindare uno dei gioielli più brillanti del panorama italiano e non solo.

