Social – Esposito: “Io interista orgoglioso, ci rialzeremo con onore”

E’ stata una stagione molto importante per Sebastiano Esposito quella appena trascorsa. Per via dell’infortunio di Alexis Sanchez rimediato ad ottobre e dell’emergenza che l’Inter ha avuto in attacco per diverso tempo, il centravanti classe 2002 ha infatti trovato più spazio del previsto, riuscendo ad esordire dal primo minuto a San Siro con i colori nerazzurri e trovare anche la prima rete in Serie A lo scorso dicembre. L’attaccante, uscito dai radar con la ripresa dopo il lockdown, si è invece rivisto in campo nei minuti finali del match vinto per 5-0 sullo Shakhtar Donetsk.

Con la sconfitta in finale contro il Siviglia, però, Esposito ha probabilmente affrontato la più grande delusione della sua giovanissima carriera. Un’esperienza che sicuramente lo aiuterà a crescere e diventare importante per l’Inter del futuro. Queste le parole del ragazzo affidate ad Instagram: “L’Inter vuole e deve sempre vincere perché questo questa è la mentalità degli interisti e della famiglia Inter. Ci rialzeremo, L’INTER si rialzerà con onore e orgoglio. Io, INTERISTA ORGOGLIOSO non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia e i miei tifosi”.