CdS – Riappacificazione con Esposito, vicini sia rinnovo che minuti in campo?

Dopo gli attriti venutisi a creare durante il lockdown, sembra ormai pace fatta tra l’Inter e Sebastiano Esposito; secondo il Corriere dello Sport, il giovane attaccante nerazzurro, infatti, dopo essere passato sotto l’ala protettiva di Federico Pastorello, agente, tra gli altri, anche di Lukaku, sarebbe sempre più vicino al rinnovo fino al 2025. Inoltre, per Esposito è probabile qualche minuto in campo contro la Spal.

L’assenza dell’ex Manchester United, infatti, potrebbe spingere Antonio Conte a scommettere sul numero 30 della Beneamata, tornato in campo per una manciata di minuti contro il Bologna. Esposito è rientrato definitivamente a disposizione del tecnico nerazzurro, con la possibilità che l’anno prossimo vada in prestito per maturare e farsi le ossa, sempre in Serie A.

