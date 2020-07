GdS – Estate insolita, vacanze idem: le scelte dei nerazzurri tra partite, lago ed Appiano Gentile

Sarà (anzi, lo è già) un’estate insolita, anche per i giocatori nerazzurri; con la chiusura del campionato in piena estate, anche le vacanze saranno decisamente insolite, tra lago, giornate da dedicare alla famiglia e, appunto, le sfide di Serie A ed Europa League. La Gazzetta dello Sport ha cercato di delineare le vacanze degli uomini di Antonio Conte.

In particolare, il luogo ideale per trascorrere giornate all’insegna del relax, ma senza spostarsi troppo, non può che essere il Lago di Como, destinazione che ormai sta a cuore all’ambiente nerazzurro. Fu la casa di Mourinho, Cordoba ed Icardi, mentre lo è tuttora per Javier Zanetti; anche i nerazzurri del presente, però, hanno scelto questa sistemazione: Lautaro, Godin, Vecino, D’Ambrosio e de Vrij, tra gli altri, hanno optato per il Lago di Como.

Chi ha scelto le sponde del lago come vera e propria residenza, invece, è Alexis Sanchez; il cileno ha potuto sfruttare la sua villa con parco durante l’intera durata del lockdown, per prepararsi al meglio in vista della ripresa della stagione. I risultati, come dimostrano le ultime uscite dell’Inter, sono lì da vedere.

