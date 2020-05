Esulta Stankovic: Stella Rossa campione! Suo il primo titolo europeo post Coronavirus

Esulta Dejan Stankovic, alla prima grande gioia da allenatore. L’ex centrocampista dell’Inter, oggi allenatore della Stella Rossa, si è laureato campione di Serbia al suo debutto ufficiale in panchina. Decisiva la cinquina dei suoi in campionato, sul campo del Red Beograd, che ha permesso al club di Deki di scappare in classifica.

Addirittura quattordici i punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Partizan Belgrado. Tre gare al termine della stagione e primo posto blindato per Dejan Stankovic grazie ad un 5-0 che ha indirizzato già dalle prime fasi di gara il match in trasferta. Stella Rossa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Mirko Ivanic dopo 25′. Il raddoppio è arrivato solo 5′ più tardi con Babic mentre il tris porta la firma di Yukanovic, ancora nella prima frazione. Nel secondo tempo il club di Stankovic dilaga con Degenek e con la doppietta di Vukanovic che regalano i tre punti all’ex Inter. Grande gioia per la Stella Rossa: primo titolo da allenatore per l’ex interista, campione in Serbia a pochi mesi dall’arrivo in panchina.

