Eto’o al miele su Mourinho: “Un leader nato, una delle persone migliori che conosca”

Assieme hanno conquistato 1 Champions League, 1 Scudetto ed 1 Coppa Italia. Il conto è facile, così come ricordare quella magica stagione: il Triplete nerazzurro è passato anche dalla leadership di José Mourinho e dallo spirito di sacrificio del Re Leone, Samuel Eto’o. Il camerunense, intervistato ai microfoni di Marca, ha elogiato l’allenatore lusitano, parlando anche del rapporto agrodolce avuto con Pep Guardiola.

Eto’o, in primis, parla del rapporto con Guardiola e dello stile di gioco del catalano: “La mia esperienza con Guardiola al Barcellona è stata quello che è stata, ma dal punto di vista personale non è risultata essere ciò che mi auspicavo. Pep prepara la gara come nessun’altro; è stato il migliore nel 2009, ci ha allenati in maniera sensazionale. Come giocatore, hai la sensazione di non aver corso molto, perché ci si divertiva: il tiki-taka era un modo di vincere speciale“.

Se con Pep le cose andavano bene solo in campo, con Mourinho c’era molta sintonia anche fuori dal manto erboso: “José, prima di tutto, è un amico. È una persona diretta, quando non gli piace qualcosa te lo dice; abbiamo entrambi un grande temperamento e ci capiamo alla perfezione. José è una delle persone migliori che io abbia incontrato nel calcio; le persone cercano di rappresentarlo come una figura controversa, ma è una bugia: il calcio, come la vita, è fatto di ipocriti che cercano sempre le persone oneste“.

Infine, Eto’o conclude delineando la personalità del portoghese: “Gli interessa solo il risultato: è il suo modo di vedere il calcio e in quel senso è il numero uno: batterlo al suo gioco è impossibile. È un leader ed un vincente nato, oltre a trovare sempre le parole giuste: è un grande“.

