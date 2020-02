Eto’o: “Grazie a Conte l’Inter ha di nuovo rispetto. Vincerà lo scudetto”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Show, l’ex attaccante dell’Inter Samuel Eto’o ha parlato del suo passato nel campionato italiano, e delle sue idee per il futuro. Ecco le sue parole: “Ho terminato la mia carriera pochi mesi fa e mi sono detto: nei prossimi 2 anni mi preparerò su tutto’ Spero di avere una vita ancora lunga, ma spero di ottenere la licenza da allenatore e portare avanti nel frattempo i miei affari. Da calciatori non abbiamo molto tempo, anche se guadagniamo tanti soldi e dobbiamo fidarci di alcune persone per gestire le nostre cose. Ora devo capire cosa posso fare e gestire i miei affari. So quello che voglio fare, ho le idee chiare. Alla Sampdoria Ferrero mi propose di fare l’allenatore-giocatore, ma in quel momento non ero pronto, anche se un anno e mezzo dopo ho ricoperto quel ruolo all’Antalyaspor. Non è una cosa semplice, anche se sono Eto’o”.

GASPERINI – “Con Gasperini ho avuto un buon rapporto. Ogni allenatore prende delle decisioni che i giocatori non sempre capiscono. Non sono sorpreso di quello che sta facendo all’Atalanta, è una squadra che gioca molto bene. Ma voglio che sia l’Inter a vincere il campionato”.

MIHAJLOVIC – “E’ triste ciò che gli è successo. Abbiamo un carattere simile, è una grande persona. Solo lui può tornare a risollevarsi così, perché è un campione. Fosse successo ad altri, non sarebbe andata così. In quel breve periodo mi ha aiutato molto, gli sarò sempre grato”.

CONTE – “Non è cambiato, è lo stesso che abbiamo visto alla Juventus e al Chelsea. Quella è la sua idea, il suo calcio, e vince con quello. Sono contento, perché dopo alti e bassi in questo momento l’Inter ha di nuovo il rispetto di prima, e penso che vincerà lo scudetto.”

