Eto’o è sicuro: “Qatar 2022 sarà un’esperienza eccezionale per i tifosi!”

Seppur manchino ancora due anni (e qualche mese, visto che si giocherà tra novembre e dicembre), si inizia già a parlare dei Mondiali 2022, che si svolgeranno per la prima volta nella storia in Qatar. Una vecchia conoscenza nerazzurra, il camerunense Samuel Eto’o, è diventato uno degli ambasciatori più importanti per la rassegna iridata qatariota, vista la sua esperienza da calciatore nel Paese.

Ai microfoni di AS, Eto’o, dopo aver assistito all’organizzazione della Supercoppa Africana in Qatar, ha rassicurato i tifosi di tutto il mondo riguardo alla buona uscita della manifestazione. Ecco le parole dell’ex numero 9 nerazzurro.

Supercoppa d’Africa – “A questa partita c’erano persone da tutto il Mondo: qatarioti, africani, europei… Questo è fantastico, perché è esattamente ciò che accadrà ai Mondiali del 2022. Sarà un’esperienza eccezionale per tutti”.

Suo rapporto con il Paese – “Ho avuto un’ottima impressione del Qatar fin dal mio arrivo qui da calciatore. Sono un ambasciatore SC (Supreme Committee for Delivery & Legacy), perciò passo molto del mio tempo qui in Qatar”.

