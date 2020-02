Eto’o: “Mourinho ci diceva che dovevamo metterci al servizio della squadra. Triplete? Ci sentiamo ancora tra di noi”

Samuel Eto’o si è raccontato negli studi di Sky Sport, ricordando i tempi del Triplete, il legame con Moratti e il sacrificio che chiedeva José Mourinho. Ecco le sue parole e i suoi ricordi di quei periodi: “

MOURINHO E IL SACRIFICIO – “Ci stavamo giocando tutto per milioni e milioni di tifosi. Josè ci diceva che dovevamo metterci al servizio della squadra e l’ho fatto”.

MORATTI E IL TRIPLETE – “Io e i compagni del triplete siamo in contatto. E’ una cosa bella perché rara. Significa che siamo andati ben oltre le partite in sé e delle lotte che abbiamo fatto insieme. C’era qualcos’altro, qualcosa di più che ci legava e quella persona era Moratti. Lo saluto e lo ringrazio ancora. Presidenti come lui mancano oggi nel calcio”.

SARRI –“E’ molto diverso da quando allenava ad Empoli, lo era anche al Chelsea. Quando vedevo l’Empoli, ammiravo una squadra che giocava a calcio. Usciva da dietro e anche il portiere giocava con il pallone. Per questo era bellissimo. Magari perdi ma quando una squadra di calcio gioca a calcio, i tifosi si divertono. Oggi guardo la Juve e non so. Hanno Ronaldo, il migliore di tutti i tempi, o Dybala che è un altro fenomeno. Però mi piacerebbe rivedere il mister che ho visto all’Empoli, darebbe tanto”.

