Eto’o: “Messi? Felice sia rimasto al Barcellona. Ma da solo non basta, servono altri calciatori”

Un calciatore che l’evoluzione disarmante di Leo Messi da giovane promessa a leggenda del calcio l’ha vissuta sulla propria pelle, è Samuel Eto’o. Con l’attaccante argentino, l’ex Inter e Barcellona ha condiviso lo spogliatoio per diverse stagioni al Camp Nou, accompagnando i primi successi della formazione blaugrana sotto la guida di Pep Guardiola sia in Spagna che in Europa. Ambasciatore ufficiale de LaLiga, Eto’o è intervenuto in occasione della presentazione della nuova stagione, parlando proprio del suo vecchio club e della vicenda che ha visto lo stesso Messi protagonista nelle ultime settimane. Queste le sue parole riprese da tuttomercatoweb.com:

Chi sarà il calciatore rivelazione?

“Vorrei rivedere Sergio Busquets di nuovo al massimo livello, il Barcellona vince sempre quando Busquets è in forma. E poi dico Eden Hazard: ci ho giocato insieme al Chelsea e non ho paura di dire che per me vale Lionel Messi”.

Cosa pensa della permanenza di Messi al Barcellona?

“Sono felice, perché mio figlio Messi è rimasto a casa sua. Ma al Barça servono altri calciatori con DNA blaugrana, Messi da solo non basta. Sul mercato vanno cercati calciatori in stile tiqui-taca e non box to box”.

Qual è il miglior calciatore con cui ha giocato?

“Iniesta è il miglior calciatore con cui ho giocato, per me è colui che interpreta meglio il gioco del calcio in assoluto”.

