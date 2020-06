L’Inter e i cileni per Samuel Eto’o: “La qualità di Sanchez non si discute. Contento di Vidal al Barcellona. Zamorano? Unico”

Samuel Eto’o, Alexis Sanchez ed Arturo Vidal hanno in comune due cose: la passione per il calcio e la maglia blaugrana, indossata da tutti e tre in carriera. Se Vidal avesse sposato la causa nerazzurra, da due si sarebbe passati a tre, ma il cileno ha preferito rimanere in Catalogna; a tal proposito ha parlato proprio il camerunense in un’intervista ai microfoni di CDF Noticias.

Partendo proprio dall’ex Juve, Eto’o è contento che rimanga al Barça: “Sono felice di sapere che Vidal si trovi al Barcellona. Da tifoso blaugrana, vorrei al Barcellona tutti i migliori del mondo ed Arturo lo è nella sua posizione. È un giocatore differente, un combattente che quando entra in campo versa fino all’ultima goccia di sangue: spero rimanga tutta la carriera al Barcellona“.

Dopodichè, spazio al cileno nerazzurro, l’ex Arsenal ed United Alexis Sanchez: “Non ha avuto molta fortuna con gli infortuni, ma la sua qualità non si discute. Si tratta di un giocatore che ti fa la differenza in qualunque partito; un attaccante di movimento che ama avere spazio e che ha gol nei piedi. Alexis deve ritrovare il suo livello: ha qualità differenti e l’Inter dovrà sempre contare su un giocatore come lui“.

Infine, un elogio a Bam Bam Zamorano, che, esattamente come Eto’o, ha giocato sia nel Real Madrid che nell’Inter: “Zamorano è il miglior cileno che abbia mai visto e non ho paura nel dirlo. Ivan è Ivan, il capo è il capo: è stato uno dei migliori calciatori del mondo, sia ai tempi del Real Madrid che all’Inter. Ha dimostrato di essere unico“.

