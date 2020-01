Euro 2020, i Nazionali dell’Inter e le loro squadre: possono puntare in alto?

Il nuovo anno sarà pieno di eventi sportivi e tra questi ci saranno anche gli Europei 2020 che saranno itineranti in giro per l’Europa. A partecipare alla competizione le squadre che si sono qualificate nella fase a gironi. Tra queste, c’è anche l’Italia di Roberto Mancini che ha attraversato un momento di piena forma e si è qualificata prima nel suo girone, in cui c’erano Finlandia, Grecia, Bosnia Erzegovina, Armenia e Liechtenstein.

Tra i calciatori che prenderanno parte agli Europei 2020 con l’Italia dovrebbero esserci anche alcuni calciatori dell’Inter: da Nicolò Barella a Stefano Sensi, sono solo alcuni dei nomi che potranno giocare l’Europeo.

L’Italia, nel suo girone, avrà la Turchia, la Svizzera e il Galles. Un girone abbordabile per la squadra di Roberto Mancini che dovrà continuare sulla strada intrapresa nella fase di qualificazione e portare a casa quanti più punti possibili. Le Scommesse vincitore europei 2020 sono ormai aperte e l’Italia può risultare tra le favorite per il passaggio della fase a gironi, e chissà, forse anche per la vittoria finale. Da tener conto anche della presenza della Francia campione del Mondo, della Spagna e della Germania, che daranno del filo da torcere, ma nella prima parte della competizione non saranno un problema per l’Italia.

Il Belgio di Lukaku

E se Nicolò Barella e Stefano Sensi prenderanno parte agli Europei 2020 con la Nazionale Italiana, per Romelu Lukaku ci sarà da indossare la maglia del Belgio. Un Belgio che, nella fase di qualificazione, si è caricato sulle spalle e ha portato alla vittoria e al conseguente passaggio del turno da prima in classifica.

Barella e Sensi, nelle sfide della fase a gironi, non incontreranno nessun compagno di squadra all’Inter, ma Romelu Lukaku potrebbe incontrare il suo probabile prossimo compagno di squadra, Christian Eriksen, con la sua Danimarca.

Belgio che, come l’Italia, nella fase di qualificazione, ha ottenuto 30 punti su 30 disponibili, realizzando solo vittorie, e candidandosi tra le favorite per la vittoria dell’Europeo.

Olanda e Croazia

Anche l’Olanda di Stefan De Vrij e la Croazia di Marcelo Brozovic prenderanno parte alla competizione dell’estate 2020. L’Olanda sfiderà l’Ucraina e l’Austria di Valentino Lazaro, mentre la Croazia sfiderà l’Inghilterra e la Repubblica Ceca ed entrambe le squadre sono in attesa di scoprire quale sarà la quarta squadra che comporrà il girone. L’Olanda, nella fase di qualificazione, ha ottenuto la seconda posizione, alle spalle della Germania, con 19 punti, mentre la Croazia si è qualificata come prima a 17 punti, nello stesso girone del Galles, che sfiderà nella prossima fase l’Italia.