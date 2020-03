Europa League a rischio? La Spagna blocca i voli, attesa decisione UEFA. La situazione

L’emergenza legata al Coronavirus obbliga a predicare grande calma nei comportamenti da tenere nel quotidiano. E, allo stesso tempo, anche nelle decisione che al vertice stanno prendendo in relazione alle varie competizioni sportive. Se la Serie A è stata sospesa ufficialmente fino al 3 aprile, però, le competizioni europee sono tuttora attive, sebbene i vari paesi del continente stiano prendendo le misure che ritengono più corrette per contenere l’emergenza.

Coronavirus, Europa League a rischio?

Al momento, l’Europa League – così come la Champions – non dovrebbe essere una manifestazione a rischio sospensione. È bene però evidenziare come i vari accorgimenti che stanno prendendo i vari stati ne possano influenzare il regolare svolgimento, e quindi spingere la UEFA a scegliere la sospensione. Anzi, è attesa proprio dalla UEFA una comunicazione in merito, in quanto una seria criticità è rappresentata dalle partite che mettono di fronte squadre italiane e spagnole (ben tre, tra le due competizioni). A causa delle ultime decisioni prese dal governo italiano e da quello spagnolo, infatti, ci sarebbero problemi non indifferenti per garantire lo svolgimento dei match.

Coppe europee verso la sospensione?

Inter-Getafe, Siviglia-Roma e Barcellona-Napoli potrebbero essere a forte rischio. L’Italia, infatti, ha annunciato la zona rossa per tutta la penisola, provvedimento che impedisce l’entrata e l’uscita dalla stessa. La Spagna, invece, ha deciso di cancellare i voli da e per l’Italia, provvedimento che impedirebbe a livello logistico il raggiungimento dei due paesi da parte delle squadre in trasferta. È possibile che da parte delle due nazioni venga concessa una deroga per permettere lo svolgimento delle gare, ma per la decisione definitiva è attesa a ore una pronunciazione della UEFA in merito.

