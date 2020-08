Europa League, altra rete per Lukaku: eguagliato il record di gare di fila in gol!

Il gol al minuto 33 durante Inter-Getafe di Romelu Lukaku entra nella storia. Grazie ad esso, il gigante belga ha raggiunto quota 8 gare consecutive a segno in Europa League. Dato che, come spiega Opta, rappresenta un record: è stato eguagliato, infatti, il risultato ottenuto da Alan Shearer col Newcastle nel lontano 2005, quando la manifestazione si chiamava ancora Coppa UEFA.

Un’altra rete – che sarebbe la quarta in tre presenze, se arrivasse in questa edizione – per battere anche il primato dell’ex centravanti inglese.

