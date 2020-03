Europa League – La prima bozza del calendario: finale prevista il 24 giugno

Coronavirus permettendo, dagli incontri in videoconferenza che la Uefa ha tenuto lo scorso martedì, è emersa chiaramente la volontà di far ripartire nel mese di maggio campionati e competizioni europee. Il numero uno Ceferin ha spiegato che darà priorità a Champions ed Europa League, mettendo praticamente in bilico il futuro di alcuni campionati. Italia e Spagna, in particolar modo, potrebbero concludere le proprie leghe a luglio inoltrato.

In una bozza preparata dal presidente della Liga, Javier Tebas, il campionato spagnolo – riprendendo le attività dal 16 maggio – finirebbe addirittura il 12 luglio. Nella stessa previsione, invece, l’Europa League inizierebbe il 19 maggio con il ritorno degli ottavi di finale, per poi concludere nella finale del 24 giugno. Siviglia-Roma e Inter-Getafe, che non hanno potuto disputare neanche l’andata, giocherebbero il martedì 19 l’andata recuperando venerdì 22 il ritorno. Questa la bozza completa:

Ritorno degli ottavi: 19-20 maggio

Andata dei quarti: 26-27 maggio

Ritorno dei quarti: 2-3 giugno

Andata delle semifinali: 19-10 giugno

Ritorno delle semifinali: 6-17 giugno

Finale: 24 giugno

