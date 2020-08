TS – Europa League, cambiamento in arrivo: cartellini azzerati dopo gli ottavi di finale

Importante novità nella fase finale dell’Europa League 2019/2020, che l’Inter affronterà a partire da stasera alle 21:00, con la sfida al Getafe nello scenario di una Veltins Arena priva di spettatori. La UEFA, come riportato da Tuttosport, ha deciso di azzerare i cartellini al termine degli ottavi di finale: se un giocatore diffidato sarà ammonito negli ottavi di finale, non saranno previste, dunque, squalifiche.

In questo modo, infatti, la UEFA consente di stabilire lo stesso numero di gare per tutte le partecipanti alla fase finale, nonostante alcune ne abbiano giocate di più. Lo stesso discorso vale per gli spareggi e le qualificazioni alla fase a gironi per la prossima stagione: la conta dei cartellini non verrà trasferita da quest’annata alla stagione 2020/2021.

