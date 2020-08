È una serata da record per l’Inter contro il Getafe: dopo il gol di Lukaku, anche Samir Handanovic entra nel guinness di questa competizione per non aver mai subito reti da calcio di rigore. Quattro tiri dal dischetti con tre parati e uno concluso fuori, proprio quello di questa sera da Molina.

