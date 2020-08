Europa League, il Bayer Leverkusen non avrà a disposizione Aranguiz

Charles Aránguiz salterà il quarto di finale di Europa League contro l’Inter: il centrocampista centrale è stato ammonito nella gara odierna contro i Rangers e, da diffidato, è arrivata la squalifica.

Il cileno quest’anno vanta 27 presenze in Bundesliga , mentre in Europa è andato a segno proprio nella gara d’andata contro gli scozzesi. Si tratta quindi di un’assenza pesante per il Bayer Leverkusen che dovrà trovare un sostituto in mezzo al campo nei due che fanno scudo davanti alla difesa.

