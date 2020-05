Europa League, Inter-Getafe in partita secca. Quarti, semifinali e final-four: la Uefa studia il nuovo assetto

Serie A e Coppa Italia ma non solo. L’Inter è in attesa di conoscere anche le modalità di ripresa dell’Europa League: la squadra nerazzurra, dopo aver battuto ai sedicesimi di finale il Ludogorets, dovrà vedersela agli ottavi di finale contro il Getafe.

Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è la possibilità che le partite vengano ridotte per terminare velocemente la competizione europea. Inter-Getafe e Siviglia-Roma si giocherebbero così in partita secca, così come gli eventuali quarti di finale. Una final-four entro il 31 giugno a Danzica per decretare il vincitore. Anche le semifinali sarebbero da disputare in gara secca, questo potrebbe dare alla competizione un appeal pazzesco. La decisione definitiva verrà decretata dall’Esecutivo in programma il prossimo 17 giugno.

