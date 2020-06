Europa League, Inter-Getafe si giocherà in gara secca! Ecco date e luoghi delle Final Eight

L’Europa League cambia pelle. In attesa della ratifica ufficiale da parte della UEFA in programma mercoledì, la decisione è stata presa: Inter-Getafe e Roma-Siviglia, riporta Sky, verranno giocate in gara secca. Quelli delle due italiane, infatti, erano gli unici ottavi di finale per i quali non si erano ancora disputate le gare di andata a causa dell’emergenza per il Covid-19. La UEFA, quindi, ha stabilito che quei due turni verranno risolti attraverso una gara unica in Germania. Archiviati gli ottavi, poi, le otto qualificate parteciperanno ad una cosiddetta Final Eight, che si disputerà tra il 10 ed il 21 agosto e verrà ospitata da quattro città tedesche: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia (quest’ultima sarà anche sede della finale).

Europa League, Inter-Getafe in gara secca

Un impegno differente, quindi, per l’Inter di Antonio Conte, che in Europa League sarà chiamata a superare l’ostico Getafe di Pepe Bordalas in soli 90 minuti di partita.

