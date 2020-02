Europa League – Inter, San Siro a porte chiuse: negli ultimi precedenti nessuna sconfitta

Questa sera, dopo oltre un anno, le tribune di San Siro rimarranno ancora una volta vuote per un match casalingo dell’Inter. A differenza della scorsa stagione, però, stavolta la scelta è stata presa per salvaguardare la salute di molti tifosi che si sarebbero recati allo stadio in piena emergenza coronavirus che ha colpito la ragione Lombardia. Mentre lo scorso anno, le partite contro Benevento in Coppa Italia e Sassuolo in campionato, le porte chiuse erano state imposte a causa dei famosi fatti di Santo Stefano in occasione degli scontri di via Novara, appena fuori dal Meazza, tra ultras dell’Inter e del Napoli.

Ripercorrendo i precedenti della gare giocate a San Siro a porte chiuse, su Inter TV è stato sottolineato come l’Inter abbia raccolto dei risultati positivi nonostante l’assenza del pubblico. Negli ultimi 15 anni, infatti, nei sei precedenti in cui il club nerazzurro ha giocato in un Meazza vuoto, ha raccolto ben quattro vittorie e due soli pareggi, tra cui quello con il Sassuolo della scorsa stagione, in cui in realtà l’accesso all’impianto era stato consentito gratuitamente ai bambini delle scuole lombarde.

