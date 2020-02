Europa League, le date degli ottavi: 12-19 marzo per Inter e Roma con un’incognita nel sorteggio

Appuntamento alle 13:00 direttamente da Nyon per conoscere gli accoppiamenti valevoli per gli ottavi di Europa League. Come riassunto dal Corriere dello Sport, a partire da questa fase non ci saranno più teste di serie che andranno ad influenzare la formazione delle coppie già pronte a darsi battaglia per raggiungere la finale di Danzica.

Nessun vincolo negli accoppiamento, con il rischio derby italiano palpabile già agli ottavi di finale e con Inter e Roma al lavoro per scongiurare l’incrocio pericoloso. Le uniche limitazioni saranno infatti relative ai motivi geopolitici che potrebbero così influenzare la formazione dei prossimi incroci. Presente anche una ‘X‘ nell’urna, relativa alla vincente tra Salisburgo ed Eintracht, rinviata per il forte vento di ieri e che si giocherà nel pomeriggio di oggi, dopo i sorteggi. Occhio alle date: in programma il 12 marzo l’andata degli ottavi, con il ritorno invece fissato sette giorni più tardi, il 19, come sempre con gare spalmate tra le 18.55 e le 21.

Venerdì 20 marzo invece, a 24 ore dal ritorno degli ottavi, il sorteggio per i quarti di finale fissati per il 30 aprile ed il 7 maggio. Inter e Roma sperano di incrociarsi il più tardi possibile, ma soltanto alle 13 di oggi conosceremo tutti gli accoppiamenti degli ottavi.

