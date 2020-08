Europa League, l’Inter ai quarti attende il vincente tra Bayer Leverkusen e Rangers

L’Inter liquida la pratica Getafe agli ottavi di finale di Europa League e si qualifica per i quarti in programma lunedì 10 agosto, sempre in Germania, a Dusseldorf. La prossima avversaria dei nerazzurri sarà la vincente della sfida tra Bayer Leverkusen e Rangers con i tedeschi in vantaggio 3-1 nella sfida d’andata.

Questo il tabellone completo della competizione:

Manchester United-Copenaghen

Inter-Bayer Leverkusen/Rangers

Shaktar Donetsk-Eintracht Francoforte/Basilea

Olympiakos/Wolverhampton-Roma/Siviglia

