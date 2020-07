Europa League, missione in Germania: gli uomini di Conte preparano la trasferta

Si sa, Antonio Conte e il suo staff tecnico non lasciano nulla al caso. In vista della fase finale di Europa League in programma ad agosto, l’Inter vuole trovarsi trovare super pronta per cercare di portare a casa un trofeo europeo che manca dal 2010.

Come riportato da Tuttosport, alcuni uomini nerazzurri sono in missione in Germania per mettere a punto la logistica della trasferta prevista ad agosto. La fase finale di Europa League infatti verrà giocata tra Colonia, Duisburg, Dusselforf e Gelgesnkirchen.

