Europa League, scelto l’arbitro della finale: sarà l’olandese Makkelie. Un solo precedente con l’Inter

Sarà l’olandese Danny Makkelie ad arbitrare quella che sarà la partita più importante della stagione dell’Inter, la finale di Europa League che venerdì sera vedrà i nerazzurri contrapposti al Siviglia. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Mario Diks, Hessel Steegstra, suoi connazionali, mentre il quarto uomo sarà il greco Anastasios Sidiropolous. A Jochem Kamphuis toccherà il compito di sorvegliare la gara dell’Ufficio Var, insieme a Kevin Blom, Pawel Gil e Tomasz Sokolnicki.

Un solo precedente per il direttore di gara contro l’Inter, nella fase a gironi della Champions League di questa stagione. Makkelie ha infatti arbitrato la sfida contro il Borussia Dortmund, che ha visto gli uomini di Conte rimontati e sconfitti dopo un iniziale doppio vantaggio. L’arbitro vanta anche due partite della Nazionale (un pareggio ed una vittoria), ed altri quattro incontri che hanno visto in campo squadre italiane: tre volte con la Roma (due successi ed una sconfitta per i giallorossi) ed in un’occasione con la Juventus (gara conclusa in pareggio).