Europa League, Scholes teme l’Inter: “E’ la più grande minaccia dello United, sarebbe una grande finale”

Storica bandiera del Manchester United, questa sera Paul Scholes al termine dell’incontro vinto dall’Inter per 2-0 sul Getafe si è pronunciato sul possibile cammino dei nerazzurri all’interno dell’Europa League. Per l’ex centrocampista inglese, infatti, la formazione allenata da Antonio Conte potrebbe essere la vera minaccia durante il percorso del suo Manchester United, dato come club favorito per la vittoria finale.

Paul Scholes, vincitore per ben due volte in carriera della Champions League, intervenendo ai microfoni di BT Sport ha commentato con queste parole la grande forza di squadra dei nerazzurri: “La più grande minaccia per il Manchester United è l’Inter. Che grande finale sarebbe”. Effettivamente, in virtù dei tabelloni già stilati in precedenza, Inter e Manchester United potrebbero scontrarsi solamente in caso di una finale.

