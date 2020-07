Sorteggi Europa League, dove vederli in diretta tv e streaming: regolamento e calendario

Oggi venerdì 10 luglio alle ore 13, sono in programma i sorteggi di Europa League. Verrà stilato il tabellone completo. Tante le novità, a partire dal format con partite secche nei quarti di finale e le final eight in Germania. L’Inter di Antonio Conte è attesa al confronto secco, in terra tedesca, contro il Getafe.

DOVE VEDERE I SORTEGGI DI EUROPA LEAGUE

I sorteggi saranno in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24, e in live streaming su skysport.it, dalle ore 13. Saranno visibili anche sulla piattaforma SkyGo e sul sito ufficiale della UEFA. Su Passioneinter.com verrà fornita la diretta testuale del sorteggio.

LE SQUADRE PRESENTI AL SORTEGGIO

Istanbul Basaksehir / Copenhagen

Olympiacos / Wolverhampton

Rangers / Bayer Leverkusen

Wolfsburg / Shakhtar

Inter / Getafe

Siviglia / Roma

Eintracht / Basilea

LASK / Manchester United

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Non sono previste teste di serie e sono ammessi sfide tra squadre della stessa nazione. Nei classici bigliettini sarà presenta la doppia opzione con il nome di entrambi i club, in attesa di scoprire chi avanzerà nei quarti. Dopo aver deciso l’accoppiamento dei quarti di finale, si procederà con altri due sorteggi per stilare il tabellone completo.

DOVE SI GIOCA

Le fasi finali di Europa League si giocheranno in Germania, in quattro diverse città e quattro diversi stadi: lo Stadion Köln di Colonia (sede della finale), la MSV Arena di Duisburg, la Dusseldorf Arena di Düsseldorf e l’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

LE DATE

Sorteggio: 10 luglio alle 13

10 luglio alle 13 Ottavi di finale: 5/6 agosto (ore 18:55 e ore 21)

5/6 agosto (ore 18:55 e ore 21) Quarti di finale: 10/11 agosto (ore 21)

10/11 agosto (ore 21) Semifinali: 16/17 agosto (ore 21)

16/17 agosto (ore 21) Finale: 21 agosto (ore 21)

