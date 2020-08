Europa League, ecco la squadra dell’anno: sono sei i nerazzurri presenti, ne ha di più solo il Siviglia

A essere più rappresentato dell’Inter – per ovvie ragioni – c’è solo il Siviglia, con otto calciatori: quelli dell’Inter, che in finale contro il Siviglia ci è arrivata, sono sei. Il contesto è presto detto: è la composizione della rosa dei migliori giocatori della stagione di Europa League, stilata dagli osservatori tecnici della UEFA al termine della seconda competizione continentale per importanza. E mentre al club campione dell’Europa League sono riservati otto posti (il portiere Bounou, i difensori Reguillon, Navas e Koundé, il centrocampista Banega e gli attaccanti Ocampos, Munir e de Jong) all’Inter i posti dedicati sono appunto sei.

Partendo dalla retroguardia, come primo portiere della squadra dell’anno dell’Europa League, i nerazzurri vantano la presenza del proprio Samir Handanovic, oltreché quella di Stefan de Vrij tra i miglior difensori della competizione. A centrocampo, gli osservatori della UEFA danno spazio al duo Nicolò Barella-Marcelo Brozovic, mentre per l’attacco non c’è dubbio: il tandem Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Confermatissimo in campo, altrettanto confermato anche fuori dal terreno di gioco.

Ecco la rosa completa della squadra dell’anno dell’Europa League:

Portieri: Samir Handanovic (Inter), Yassine Bounou (Siviglia), Karl-Johan Johnsson (Copenhagen).

Difensori: Sergio Reguillon (Siviglia), Jesus Navas (Siviglia), Stefan de Vrij (Inter), Conor Coady (Wolverhampton), Jules Koundé (Siviglia), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Bruno Fernandes (Manchester United), Ever Banega (Siviglia), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Fred (Manchester United), Taison (Shakhtar Donetsk), Nicolò Barella (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Fabian Frei (Basilea).

Attaccanti: Romelu Lukaku (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Marcus Rashford (Manchester United), Lucas Ocampos (Siviglia), Munir (Siviglia), Luuk de Jong (Siviglia).

