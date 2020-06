CdS – Europa League con i tifosi? La UEFA spinge per questa soluzione, con accessi limitati

Con questa ripresa delle varie competizioni calcistiche, ci stiamo ormai abituando ad assistere a gare senza tifosi. In Europa League, però, potrebbe essere diverso: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la UEFA starebbe valutando una fase finale della competizione europea con qualche migliaia di spettatori presenti allo stadio.

Le indiscrezioni danno le final eight di Champions League a Lisbona, mentre quelle di Europa League in Germania; qualunque sia la location scelta dagli organi calcistici europei, l’intenzione è quella di un progressivo ritorno alla normalità, seppur con accessi limitati agli stadi.

Se per la Champions si tratta di un’unica arena in cui giocare, per l’Europa League la fase finale potrebbe stagliarsi in quattro città differenti: Colonia, Dusseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen. Tutto, ad ogni modo, si deciderà nell’assemblea UEFA del prossimo 17 giugno.

