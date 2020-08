Europa League – La top 11 dei calciatori con valore più alto: primeggiano Inter e Manchester United

Com’era prevedibile, nella top 11 dei calciatori con valore più alto secondo i dati transfermarkt, Inter e Manchester United dominano praticamente in ogni porzione del campo. Per i nerazzurri, ad esempio, in rappresentanza del club vi sono i due attaccanti inamovibili – Lautaro Martinez e Romelu Lukaku – completati da Christian Eriksen e Milan Skriniar. Un elemento in più, invece, per il Manchester United che piazza in campo addirittura cinque calciatori.

Oltre all’ultimo arrivato Bruno Fernandes, non mancano chiaramente le due stelle Pogba e Rashford, più il forte centrale Maguire e l’esperto De Gea tra i pali. A completare la top 11 dei calciatori dal valore sul mercato più altro, tra i club che hanno avuto accesso ai quarti di finale di Europa League, vi sono infine il difensore del Siviglia Diego Carlos ed il talentuoso trequartista del Bayer Leverkusen Kai Havertz.

La top 11:

