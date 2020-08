Europa League, top 11 quarti di finale: ci sono Godín e Lukaku

Nella vittoria ottenuta contro il Bayer Leverkusen, le prestazioni di Romelu Lukaku e Diego Godín sono state tra le note più positive. L’attaccante belga, vicino al record di Ronaldo, ha firmato il raddoppio con un gol da vero bomber. Il difensore uruguaiano, invece, dopo qualche problema di adattamento nella difesa a 3 di Antonio Conte, si sta rivelando essere uno dei punti di forza della squadra. Lunedì la sua esperienza ha permesso alla squadra, soprattutto alla difesa, di non perdere l’attenzione e di portare la nave in porto.

Le due prestazioni sono state esaltate da tifosi e dai maggiori quotidiani sportivi, italiani e non. Al coro si è unico anche l’Uefa. Il massimo organismo calcistico europeo ha inserito i due giocatori nerazzurri nella top 11 dei quarti di finale. Una formazione disegnata con il 4-4-2, dove Godín occupa la casella di centro sinistra, in coppia con Maguire del Manchester United. Ad affidare Lukaku, invece, è Junior Moraes dello Shakhtar Donetsk, ultimo ostacolo nerazzurro per staccare il biglietto della finale di Colonia.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<